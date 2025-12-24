Refuerza Saltillo seguridad en colonias por temporada

Miguel Ángel de la Garza, comisionado de seguridad y protección ciudadana, reiteró que en Saltillo se trabaja de manera coordinada entre sociedad y gobierno

Por indicación del alcalde Javier Díaz González y como parte del seguimiento al operativo de Navidad en los distintos sectores de la ciudad, este martes se llevó a cabo una reunión con vecinas y vecinos de las colonias La Minita, Tanquesito, Margaritas, Loma Linda, Anáhuac, Patria Libre y Aurora con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en la zona.

Durante el encuentro, las y los asistentes expusieron sus inquietudes relacionadas con la seguridad en sus colonias, mismas que fueron escuchadas y atendidas para darles seguimiento puntual.

Se destacó la importancia de mantener una comunicación directa entre autoridades y ciudadanía para prevenir incidentes y reforzar la vigilancia durante la temporada decembrina.

Miguel Ángel de la Garza, comisionado de seguridad y protección ciudadana, reiteró que en Saltillo se trabaja de manera coordinada entre sociedad y gobierno, reconociendo que son las y los habitantes de cada sector quienes mejor conocen las necesidades específicas de sus comunidades.

Por ello, se continuará con esta labor conjunta para realizar los ajustes necesarios y mantener entornos más seguros para todas y todos.