Refuerza Saltillo colaboración con Estados Unidos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México para fortalecer la cooperación en temas estratégicos como seguridad pública, educación, desarrollo comunitario y diplomacia.

El edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa una agenda de colaboración basada en el respeto a la soberanía nacional y al marco jurídico mexicano, con el objetivo de generar beneficios directos para la población.

Durante el encuentro se analizaron proyectos enfocados en la capacitación de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como programas de certificación en ciberseguridad de Microsoft y formación en inteligencia artificial a través del American Space Center de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Además, se planteó la posibilidad de que promotores deportivos del programa Activa tu Parque reciban preparación especializada para fortalecer las actividades que se desarrollan en espacios públicos de la ciudad.

Javier Díaz señaló que, como presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, buscará ampliar estas oportunidades de colaboración hacia otros municipios del país.

Como parte de su gira de trabajo en la Ciudad de México, el alcalde también asistió a la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, donde saludó al embajador Ronald Johnson.

En ese marco, resaltó que los resultados en materia de seguridad que distinguen a Saltillo son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno de Coahuila, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, modelo que, afirmó, ha permitido consolidar a la capital coahuilense como una de las ciudades más seguras del país.