Refuerza Ramos Arizpe limpieza con contenedores especiales

El objetivo es evitar que estos desechos terminen en tiraderos clandestinos o en la vía pública, una problemática recurrente en distintos sectores del municipio

La instalación de contenedores para residuos especiales en Ramos Arizpe comenzó a reflejar resultados en la contención de basura que no es recolectada por el servicio doméstico, como llantas, muebles y cacharros.

Programa busca reducir acumulación de desechos

El programa, impulsado por el Gobierno Municipal, busca atender uno de los principales focos de acumulación de desechos en colonias, al ofrecer espacios específicos para este tipo de residuos.

Ubicación de contenedores en distintos sectores

Actualmente, se cuenta con cinco contenedores distribuidos en sectores como Escorial, Mirador, Analco, Santos Saucedo y Blanca Esthela, donde la ciudadanía ha comenzado a utilizarlos de manera constante.

Cada uno tiene una capacidad de 14 metros cúbicos y es retirado hasta tres veces por semana, o antes si alcanza su límite, mediante unidades especializadas tipo roll-off que permiten trasladar hasta 3.5 toneladas por viaje.

Respuesta positiva de la ciudadanía

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la respuesta de la población ha sido positiva, lo que ha contribuido a mantener más limpias las colonias y reducir riesgos sanitarios.

Por su parte, el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, explicó que estos contenedores están diseñados específicamente para residuos que no pueden ser recolectados por los camiones convencionales.

Prevención de tiraderos clandestinos

El objetivo es evitar que estos desechos terminen en tiraderos clandestinos o en la vía pública, una problemática recurrente en distintos sectores del municipio.

Con este esquema, las autoridades buscan fortalecer la limpieza urbana mediante la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.