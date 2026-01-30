Refuerza Javier Díaz acciones para mejorar vialidades en Saltillo

Estas acciones forman parte del relanzamiento del programa “Aquí Andamos”, el cual cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez

Con el objetivo de mejorar de manera sustancial el estado de las calles y avenidas de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González anunció el fortalecimiento de las acciones de rehabilitación vial para este 2026, al incrementar de 7 a 17 las cuadrillas dedicadas de forma permanente al mantenimiento del pavimento, tanto en bulevares principales como en vialidades al interior de las colonias.

El Edil destacó que este aumento representa un crecimiento del 142 por ciento en comparación con el año anterior y se complementa con la incorporación de dos unidades especializadas que permiten regenerar la carpeta asfáltica mediante tecnología de calor, lo que brinda mayor durabilidad y calidad a las superficies intervenidas.

Estas acciones forman parte del relanzamiento del programa “Aquí Andamos”, el cual cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Para este año, el programa operará con un total de 81 cuadrillas integradas por 533 trabajadores municipales, quienes atenderán de manera simultánea los distintos sectores de Saltillo.

Además de la rehabilitación de vialidades, los equipos realizan labores de limpieza, mantenimiento de espacios públicos, alumbrado, reforestación y eliminación de grafiti, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población y mantener a la capital coahuilense como una de las mejores ciudades para vivir.