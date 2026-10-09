Refuerza FGE seguridad en escuelas ante recientes amenazas

El fiscal señaló que ningún reporte será minimizado y que se mantiene la supervisión en los planteles para atender de manera oportuna cualquier situación

La Fiscalía General del Estado reforzará las acciones de seguridad en escuelas y universidades de Coahuila, luego de los recientes reportes de amenazas y el aseguramiento de una pistola de postas, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

El funcionario señaló que ningún reporte será minimizado y que se mantiene la supervisión en los planteles educativos para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera representar un riesgo para estudiantes y personal docente.

Fernández Montañez explicó que algunos de los casos recientes estuvieron relacionados con publicaciones en redes sociales realizadas por estudiantes, quienes posteriormente señalaron que se trataba de una broma.

Ante estos hechos se realizaron detenciones y se advirtió que este tipo de conductas pueden constituir un delito.

El fiscal llamó a los jóvenes a tomar responsabilidad sobre lo que publican y evitar generar situaciones de alarma. Agregó que se trabaja con las instituciones educativas para fortalecer los protocolos de seguridad y que, en el caso de las universidades, se reforzarán las medidas existentes junto con las autoridades académicas.

Además, la Policía Cibernética continuará dando seguimiento a posibles amenazas difundidas a través de redes sociales, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad en los planteles educativos.