Refuerza DIF Torreón becas para estudiantes vulnerables

El DIF entregó un apoyo extraordinario a Eslabones por la Educación para fortalecer becas y contribuir a que más alumnos continúen sus estudios

Con el compromiso de impulsar el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, realizó la entrega de un apoyo económico extraordinario a la asociación civil Eslabones por la Educación, con el objetivo de fortalecer su programa de becas y las diversas actividades de la asociación dirigidas a estudiantes de escasos recursos y contribuir a su permanencia en las aulas.

Bremer de Cepeda destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para transformar vidas y generar mayores oportunidades de desarrollo, por lo que la suma de esfuerzos entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil permite ampliar el alcance de este tipo de apoyos en beneficio de quienes más lo necesitan.

"Cuando unimos esfuerzos en favor de la educación, sembramos esperanza y construimos un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes. En DIF Torreón seguiremos respaldando iniciativas que les permitan continuar con sus estudios y alcanzar sus metas", expresó Selina Bremer de Cepeda.

Por su parte, la directora general de DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que, por instrucciones del alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís, la institución mantiene una estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer programas que promuevan el desarrollo integral de la población, especialmente aquellos enfocados en la educación, al ser un factor clave para mejorar la calidad de vida de las familias.

En la entrega del apoyo estuvieron presentes Bernardo Romo Ortiz, presidente y representante legal de Eslabones por la Educación; Graciela Gilio Pérez, directora de la organización, e Isabel María Rebollo Ramírez, procuradora de fondos, quienes agradecieron el respaldo brindado por DIF Torreón para fortalecer el programa de becas que beneficia a estudiantes de escasos recursos.