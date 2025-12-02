Refuerza Coahuila prevención de adicciones en universidades

Con estas acciones, se fortalece la participación ciudadana y se consolida una red universitaria comprometida con la prevención del delito.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene su dinámica para involucrar a jóvenes estudiantes en la prevención de adicciones y de la comisión de delitos, por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez.

En esta ocasión, las acciones se llevaron a cabo en la Universidad Tecnológica del Norte, ubicada en el municipio de Nava.

¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía con los jóvenes universitarios?

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que durante la jornada se logró integrar a 800 estudiantes a la Red de Seguridad de Coahuila, con lo que se busca fortalecer una Fiscalía de puertas abiertas que oriente a las y los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas y la importancia de la prevención del delito.

Fernández Montañez impartió una conferencia en la que explicó los retos en materia de seguridad en Coahuila, así como las consecuencias que pueden enfrentar las personas jóvenes al involucrarse en actividades relacionadas con las adicciones y conductas delictivas.

¿En qué consiste el modelo de seguridad de Coahuila?

El Fiscal destacó que el modelo de seguridad de Coahuila se basa en cuatro ejes principales: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, estrategia que ha permitido posicionar al estado como un referente nacional en materia de seguridad. Estas acciones se desarrollan bajo las indicaciones de la mesa de seguridad que encabeza el Gobernador.

Además, informó que la FGE continúa avanzando en el combate al rezago de expedientes mediante la digitalización de 120 mil expedientes en tres regiones del estado. Con estas acciones, se fortalece la participación ciudadana y se consolida una red universitaria comprometida con la prevención del delito.