Refuerza Coahuila la prevención de violencia contra la mujer

Representantes de 16 estados e instituciones internacionales compartieron protocolos en Coahuila para mejorar la respuesta ante las agresiones.

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La prevención de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia son dos de las principales estrategias que impulsa Coahuila para evitar que las agresiones escalen hasta consecuencias fatales, coincidieron Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez, y Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal.

En el marco de la Capacitación Internacional Especializada en Atención de la Violencia contra la Mujer y de Género, realizada este lunes en Saltillo, destacó la participación de especialistas y representantes de distintos países, quienes compartieron experiencias, protocolos y estrategias para mejorar la prevención, atención y protección de las víctimas.

Entre las participantes sobresalió la presencia de una representante de la Policía Nacional de España, institución que cuenta con alrededor de 40 años de experiencia en la atención de la violencia familiar y de género. Su intervención permitió conocer prácticas internacionales que pueden adaptarse a las necesidades de Coahuila y fortalecer la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo.

También participaron representantes de 16 estados del país, así como integrantes de diversas instituciones encargadas de atender estos casos. La presencia de mujeres especialistas y funcionarias en esta capacitación contribuyó a enriquecer el intercambio de conocimientos y a visibilizar la importancia de contar con personal capacitado y sensible para acompañar a las víctimas.

Durante el encuentro, Liliana Salinas hizo un llamado a vecinos, maestros, médicos y cualquier persona que detecte una situación de violencia a reportarla ante las autoridades, pues una intervención oportuna puede salvar una vida. Destacó que es necesario identificar las señales de alerta y actuar a tiempo para brindar apoyo a quienes se encuentren en riesgo.

Por su parte, Katy Salinas Pérez señaló que, aunque durante 2025 se registró una reducción del 55 por ciento en los feminicidios respecto al año anterior, todavía existen retos importantes para prevenir la violencia y proteger a las mujeres. Explicó que la capacitación busca fortalecer los mecanismos de atención, revisar los protocolos y mejorar la identificación de situaciones de riesgo, particularmente en el entorno familiar.

La formación está dirigida a primeros respondientes y personal del Ministerio Público, las fiscalías y otras corporaciones involucradas en la atención de estos casos. La participación de especialistas nacionales e internacionales representa una oportunidad para intercambiar conocimientos, fortalecer la coordinación institucional y construir mejores estrategias de protección para las mujeres.