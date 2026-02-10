Refuerza CETIS 60 acciones preventivas por rickettsia

Tras el fallecimiento de un alumno al presentar síntomas compatibles con esta enfermedad, autoridades del plantel llamaron a extremar medidas de higiene

Luego del fallecimiento de Alex, alumno de 16 años del CETIS 60, autoridades del plantel reforzaron el llamado a estudiantes y familias para extremar las medidas de higiene en los hogares, como parte de las acciones preventivas ante la rickettsia, padecimiento que se perfila como la causa probable de la muerte del menor.

El director del centro educativo, Ricardo Mejía González, informó que desde el conocimiento del caso se ha insistido en la importancia de mantener viviendas limpias, revisar de manera constante a las mascotas y acudir oportunamente a servicios veterinarios, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la presencia de garrapatas.

De acuerdo con la información disponible, el estudiante fue hospitalizado junto con su hermana Paola, de 12 años, tras presentar síntomas compatibles con esta enfermedad. Ambos habrían sido mordidos por una garrapata en su domicilio, ubicado en la colonia Manantiales del Valle. Alex falleció en menos de cinco días, mientras que su hermana permanece bajo atención médica.

El directivo señaló que el CETIS 60 ha mantenido de manera permanente campañas informativas sobre higiene, control de mascotas y riesgos sanitarios, las cuales serán reforzadas en las aulas para concientizar a la comunidad estudiantil y prevenir nuevos casos.

Indicó que, si bien el plantel cuenta con una matrícula superior a los mil 200 alumnos, se ha buscado acompañar a la comunidad escolar con información clara y preventiva, especialmente tras este hecho que ha generado consternación entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Finalmente, reiteró el llamado a no minimizar síntomas como fiebre, malestar general o erupciones, y a buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha, ya que la detección temprana es clave para evitar complicaciones graves.