Refrendan coordinación con el Ejército para fortalecer seguridad

El alcalde dio la bienvenida al coronel Rodríguez Alcocer, quien inició su formación militar en el Heroico Colegio Militar en 1993

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participó en la ceremonia de toma de protesta y posesión del mando del coronel de infantería de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez Alcocer, quien asumió como comandante interino del 69 Batallón de Infantería.

Durante el acto, el edil reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las fuerzas armadas y los distintos niveles de gobierno para preservar la paz y la tranquilidad en la región.

Destacan resultados de la estrategia conjunta

Díaz González destacó que la estrategia conjunta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, además de la participación de la iniciativa privada y la sociedad civil, ha permitido que Saltillo se consolide como la capital más segura del país.

Añadió que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la ciudad figura entre las de mayor percepción de seguridad a nivel nacional y cuenta con una de las policías municipales mejor evaluadas por su efectividad y confianza.

Reconocen labor del mando militar saliente

El alcalde dio la bienvenida al coronel Rodríguez Alcocer, quien inició su formación militar en el Heroico Colegio Militar en 1993 y ha desempeñado diversas responsabilidades dentro del Ejército Mexicano.

Asimismo, reconoció la labor realizada por el coronel Luis Adolfo Márquez Tello durante el tiempo que estuvo al frente del 69 Batallón de Infantería.

A la ceremonia acudieron autoridades estatales, federales y los alcaldes de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda, quienes respaldaron el trabajo coordinado en favor de la seguridad de la región sureste de Coahuila.