Reforzarán vigilancia en cuatro colonias del poniente de Saltillo

A estas medidas se sumarán operativos de tránsito para sancionar a quienes circulen a exceso de velocidad, así como a motociclistas que no utilicen casco

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará la vigilancia en las colonias Valencia, La Gloria, Evaristo Pérez Arreola y Andalucía, en el poniente de Saltillo, donde se acordó implementar operativos para atender la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Las acciones surgieron de una reunión entre autoridades y habitantes del sector, quienes expusieron sus principales preocupaciones en materia de seguridad.

Instalarán caseta y fortalecerán videovigilancia

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que también se contempla fortalecer la videovigilancia, instalar una caseta de Policía y establecer bitácoras de patrullaje en coordinación con los vecinos.

A estas medidas se sumarán operativos de tránsito para detectar y sancionar a quienes circulen a exceso de velocidad, así como a motociclistas que no utilicen casco.

Corporaciones coordinarán acciones con vecinos

Durante el encuentro participaron elementos de distintas áreas de la corporación, entre ellas Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento Violeta, Policía Cibernética, Contra Robo a Casa Habitación, Justicia Cívica y Policía Ambiental.

Garza Félix señaló que el trabajo directo con las familias permitirá conocer las necesidades de cada colonia y establecer acciones específicas para mejorar la seguridad en el sector poniente.