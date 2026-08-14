Reforzarán vigilancia contra venta ilegal de terrenos en Coahuila

Óscar Pimentel informó que el Estado buscará coordinarse con Profepa para aumentar la vigilancia y las sanciones ante la comercialización irregular de predios

Ante la detección de venta irregular de terrenos para desarrollos campestres y desmontes realizados sin autorización, autoridades de Coahuila reforzarán la vigilancia y buscarán una mayor coordinación con instancias federales para proceder contra quienes comercialicen o modifiquen predios sin contar con los permisos correspondientes.

Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, informó que sostendrán una reunión virtual con Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para establecer acciones que permitan fortalecer tanto la supervisión como las sanciones.

“Lamentablemente, se ha detectado que hay muchas personas que incurren en un delito de venta ilegal de terrenos para desarrollos campestres o para cualquier otro fin y que, además, desmontan sin tener los permisos correspondientes”, señaló.

Pimentel advirtió que parte de los predios ofrecidos al público son terrenos ejidales o carecen de autorización para ser fraccionados, por lo que el Gobierno del Estado ha colocado anuncios preventivos para alertar a posibles compradores antes de realizar una operación.

El secretario de Gobierno sostuvo que las irregularidades pueden ir más allá de la comercialización del terreno, debido a que algunos desarrollos comienzan a retirar la vegetación sin contar previamente con las autorizaciones necesarias.

Por ello, indicó que la estrategia con las autoridades federales buscará reforzar la vigilancia y las sanciones, al advertir que algunas de estas conductas pueden constituir delitos y derivar incluso en penas de cárcel.

Por separado, Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, informó que ya se realizó una reunión interdisciplinaria en la que participaron autoridades ambientales estatales, Profepa, Semarnat e instancias municipales de Saltillo para revisar las denuncias relacionadas con desmontes.

“Se estará actuando en conjunto y todos de manera simultánea”, explicó la funcionaria.

Estens precisó que actualmente tienen identificadas al menos tres denuncias relacionadas con la Sierra de Zapalinamé y una más en Huachichil de Ferniza, aunque por ahora no cuenta con una estimación de la superficie afectada.

Las denuncias serán revisadas de acuerdo con las atribuciones de cada autoridad, mientras que la coordinación que se prepara con Profepa pretende establecer una respuesta conjunta frente a desmontes y desarrollos campestres que carezcan de las autorizaciones necesarias.