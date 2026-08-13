Reforzarán saneamiento forestal en la Sierra de Arteaga

Autoridades de Arteaga y la CONAFOR alistan acciones conjuntas para la protección y vigilancia de los bosques de la sierra.

El municipio de Arteaga reforzará las acciones de saneamiento forestal en la sierra mediante brigadas enfocadas en la detección y atención de plagas y enfermedades que puedan afectar los bosques del municipio.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como de la asociación Amigos de la Sierra, para avanzar en la organización de estas brigadas.

El esquema deriva del convenio de colaboración firmado entre el municipio y la CONAFOR y contempla incorporar a personal técnico y comunidades locales en tareas de vigilancia, prevención y saneamiento.

Entre las acciones previstas se encuentran la detección temprana de afectaciones, la atención de árboles enfermos y la capacitación de participantes para actuar ante la presencia de plagas o enfermedades forestales.

Durante la reunión participaron Nereyda Nathalie Cruz Maldonado, titular de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR en Coahuila; Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga; y David Valladares Sánchez, director de Amigos de la Sierra, A.C.

Sánchez Flores señaló que la conservación de la sierra requiere combinar vigilancia permanente, conocimiento técnico y coordinación entre autoridades y organizaciones especializadas.

La atención cobra relevancia debido a que Arteaga concentra amplias extensiones de bosques de pino, encino y otras coníferas dentro de la Sierra Madre Oriental, además de albergar el Cerro de la Viga, la mayor elevación de Coahuila.

Las brigadas buscarán intervenir oportunamente ante posibles afectaciones y reducir el deterioro de áreas forestales, además de involucrar a habitantes de comunidades serranas en las tareas de protección y conservación.

La planeación continuará junto con la CONAFOR y organizaciones civiles para definir la operación de las brigadas y las zonas que requieran mayor vigilancia.