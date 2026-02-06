Reforzarán autoridades estrategias para prevenir rickettsiosis

La Secretaría de Salud iniciará en la próxima semana una campaña estatal de desparasitación, vacunación y control canino

Autoridades estatales y municipales reforzarán las estrategias de prevención contra la rickettsiosis en Coahuila mediante acciones coordinadas de vigilancia epidemiológica, campañas sanitarias y fortalecimiento del control canino, ante la presencia permanente de garrapata en diversas regiones del estado y tras la muerte de dos hermanitos que presuntamente contrajeron esta enfermedad en el municipio de Ramos Arizpe.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la garrapata puede sobrevivir durante todo el año al alojarse en la tierra y vegetación, lo que mantiene el riesgo de transmisión de rickettsiosis sin importar la temporada.

Indicó que los casos graves se han relacionado principalmente con la atención médica tardía, ya que los pacientes suelen acudir a los hospitales después de varios días de presentar síntomas.

Como parte de la respuesta sanitaria, la Secretaría de Salud iniciará en la próxima semana una campaña estatal de desparasitación, vacunación y control canino, la cual se desplegará en todo el estado.

Señaló que no existe un registro preciso de la población canina —doméstica o callejera—, por lo que la participación de la ciudadanía es clave para el éxito de las acciones preventivas.

En el ámbito municipal, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que se ampliará el programa de esterilización como principal medida para contener el crecimiento de perros en situación de calle, considerados un factor indirecto de riesgo sanitario.

Detalló que el municipio incorporará un quirófano móvil que permitirá duplicar la frecuencia de las jornadas y llevar los servicios directamente a las colonias.

El edil explicó que actualmente el Centro de Control Canino opera con una capacidad cercana a su límite, con aproximadamente 70 animales resguardados de manera permanente.

Aclaró que no existe un reglamento que permita el sacrificio de animales, por lo que se prioriza la adopción responsable, la esterilización y la canalización de ejemplares a otros espacios cuando es posible.

Además, se pondrán en marcha campañas de capacitación dirigidas a propietarios de mascotas, en coordinación con el DIF Municipal, el área de Control Canino y asociaciones protectoras de animales, enfocadas en higiene, desparasitación, esterilización y responsabilidad en el manejo de animales domésticos, para reducir riesgos en los hogares.

Las autoridades de salud reiteraron que la rickettsiosis puede iniciar con síntomas generales como fiebre y malestar, pero evolucionar rápidamente a cuadros graves en menos de cinco días si no se recibe tratamiento oportuno. Subrayaron que el tratamiento está disponible en las unidades médicas, por lo que insistieron en acudir de inmediato ante cualquier sospecha.

Finalmente, los gobiernos estatal y municipal coincidieron en que la prevención de la rickettsiosis requiere acciones institucionales sostenidas y corresponsabilidad social, particularmente en el cuidado de mascotas, la limpieza de viviendas y la atención médica oportuna.