Reforzará Ramos Arizpe operativos anti alcohol tras accidentes

Se dará prioridad a zonas específicas como el bulevar Jorge Mazo, donde de manera recurrente se instalan filtros preventivos, con el objetivo de reducir riesgos

Tras los accidentes ocurridos el fin de semana, en los que dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron atropelladas, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció que endurecerá los operativos antialcohol y de vigilancia vial como parte de la estrategia de seguridad para el arranque de 2026, informó el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías.

El funcionario explicó que, luego de una reunión con el alcalde en la que participaron Seguridad Pública y Protección Civil, se acordó mantener y reforzar los operativos viales, con énfasis en los filtros antialcohol.

¿En qué zonas se reforzarán los operativos?

Se dará prioridad a zonas específicas como el bulevar Jorge Mazo, donde de manera recurrente se instalan filtros preventivos, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir accidentes.

¿Qué medidas se aplicarán a motociclistas?

Además de los operativos antialcohol, se fortalecerá la vigilancia al uso de motocicletas, verificando que los conductores cumplan con las disposiciones de seguridad, como el uso de casco y la documentación en regla.

¿Cómo se reforzará la comunicación con la ciudadanía?

Finalmente, se informó que se ampliará el enlace directo con la ciudadanía mediante grupos vecinales de seguridad en WhatsApp, además de que se incrementará el número de elementos de Seguridad Pública, lo que permitirá extender la red de comunicación y mejorar la atención inmediata ante reportes o contingencias.