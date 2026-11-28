Según antecedentes citados, las vendimias proyectaron más de 30 mil visitantes y 50 millones de pesos, con picos hoteleros del 100 por ciento.

Parras de la Fuente, Coahuila, registra una afluencia aproximada de 230 mil visitantes al año, impulsada por sus viñedos, vendimias y actividades turísticas, además de una creciente distribución de visitantes durante diferentes temporadas vacacionales y fines de semana.

Amira Portillo, integrante de la Dirección de Turismo de Parras, explicó que el municipio pasó de tener una vocación turística prácticamente inexistente a consolidarse como uno de los destinos más reconocidos de Coahuila, a partir de su incorporación al programa Pueblos Mágicos en 2004.

La representante municipal participó en un encuentro nacional de Pueblos Mágicos celebrado en Tampico, Tamaulipas, donde destacó la importancia de estos espacios para promover los destinos turísticos y establecer relaciones comerciales con agencias de viajes y turoperadores.

Explicó que la participación de Parras contempla tanto la atención directa a personas interesadas en conocer nuevos destinos como reuniones previamente programadas con operadores turísticos nacionales, con quienes buscan generar oportunidades para atraer visitantes.

Las vendimias mantienen la afluencia turística

Portillo señaló que las celebraciones de las casas vinícolas constituyen uno de los principales motores de atracción turística, especialmente durante julio y agosto, cuando aumenta considerablemente la llegada de visitantes.

Entre los acontecimientos más importantes mencionó la vendimia de Casa Madero, cuyas actividades tradicionales se realizan el 9 y 10 de agosto, fechas en las que abre sus instalaciones para recibir al público y mostrar parte de sus viñedos y tradiciones.

Además de Casa Madero, otras vinícolas organizan sus propias celebraciones, con propuestas que combinan recorridos, degustaciones y actividades recreativas para atraer distintos segmentos de visitantes.

La entrevistada consideró que estas experiencias han contribuido a posicionar al municipio como un destino relacionado con la cultura del vino, pero también con actividades familiares y recreativas.

Buscan reducir la concentración de visitantes en verano

La representante turística explicó que, aunque julio y agosto concentran una parte importante de la afluencia, actualmente existe mayor movimiento durante el resto del año.

Mencionó que Semana Santa, las vacaciones de invierno y los fines de semana también representan oportunidades para recibir turistas, debido a las actividades disponibles para quienes visitan el municipio.

Esta diversificación permite mantener movimiento en los establecimientos y servicios turísticos fuera de la temporada de vendimias, además de ampliar las posibilidades de promoción del destino.

Como antecedente, durante 2026 las autoridades turísticas proyectaron más de 30 mil visitantes para la temporada de vendimias, con una derrama económica cercana a 50 millones de pesos.

Asimismo, reportes publicados durante agosto registraron una importante ocupación hotelera, incluso del 100 por ciento durante algunos fines de semana, asociada a las celebraciones vitivinícolas.

Portillo aclaró que no tenía disponible el dato actualizado de derrama económica anual y prefirió no proporcionar una cantidad que pudiera resultar incorrecta.

Finalmente, reiteró que la presencia de Parras en encuentros nacionales permite fortalecer sus vínculos comerciales y promover sus atractivos ante nuevos mercados turísticos.