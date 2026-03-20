Reducen riesgos por lluvias en Ramos Arizpe con obra pluvial

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este tipo de proyectos responden a necesidades detectadas en zonas con antecedentes de escurrimientos

La construcción de un canal de concreto y un muro de contención en la colonia Mirador busca reducir riesgos de inundación y mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayores afectaciones durante temporada de lluvias en Ramos Arizpe.

¿Qué incluye la obra pluvial en la colonia Mirador?

De acuerdo con información del Ayuntamiento, la obra contempla 123 metros lineales de canal pluvial, así como un muro de contención de 172 metros cuadrados, además de la habilitación de banquetas y piso de concreto hidráulico.

¿Cómo ayuda a reducir inundaciones en la zona?

Estos trabajos permiten canalizar el flujo de agua en la zona, disminuyendo riesgos para peatones y automovilistas, particularmente durante precipitaciones intensas que anteriormente generaban afectaciones en el sector.

El proyecto incluyó también la instalación de rejillas metálicas, así como señalización con pintura acrílica y de tráfico, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar el entorno urbano.

¿Cuál fue la inversión en la obra?

La inversión destinada a esta obra fue de 4.75 millones de pesos, como parte de las acciones de infraestructura pluvial impulsadas en el municipio.

¿Qué dijo el alcalde sobre el proyecto?

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este tipo de proyectos responden a necesidades detectadas en zonas con antecedentes de escurrimientos y acumulación de agua, y forman parte de una estrategia para atender problemáticas urbanas prioritarias.

La obra beneficia directamente a habitantes de la colonia Mirador y sectores aledaños, al reducir riesgos durante lluvias y mejorar las condiciones de tránsito en la zona.