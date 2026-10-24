Reducen la lista de espera para rehabilitación en Ramos Arizpe

La ampliación de tres a cinco consultorios permitió incrementar la capacidad de atención de la Unidad Básica de Rehabilitación

La lista de espera para recibir terapias gratuitas en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Ramos Arizpe se redujo de 170 a aproximadamente 30 personas, una disminución del 82%, luego de la ampliación de sus instalaciones y el incremento de espacios destinados a la atención de pacientes con discapacidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la unidad pasó de tres a cinco consultorios, cada uno equipado con dos camas para terapia, lo que permitió aumentar la capacidad de atención y disminuir los tiempos de espera de las familias que requieren estos servicios.

La renovación busca facilitar el acceso a tratamientos especializados para pacientes que necesitan rehabilitación constante, particularmente aquellos que dependen de terapias para desarrollar habilidades físicas y mejorar su movilidad.

Rosimar logra sentarse tras dos años de terapias

Entre las familias beneficiadas se encuentra la de Rosimar, una niña de cuatro años que vive con hidrocefalia y recibe atención en la unidad desde hace dos años.

Su madre, Alicia Beltrán Torres, relató que el acompañamiento de los terapeutas ha permitido que su hija alcance avances importantes en su desarrollo, entre ellos lograr sentarse.

“Antes había cosas que no podía hacer y ahora verla sentarse es una alegría enorme. Estamos muy agradecidos con las personas que la atienden y con todo el apoyo que nos han dado”, expresó.

Además de las terapias, la familia recibió una silla de ruedas especial que facilita el traslado de Rosimar y sus actividades cotidianas.

Amplían espacios para terapias gratuitas

La ampliación de la UBR forma parte de las acciones del DIF Ramos Arizpe, encabezado por su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, con el respaldo del Gobierno de Coahuila y del DIF estatal.

En el mejoramiento de las instalaciones también participó Corporativo OXXO, mediante aportaciones de equipamiento y materiales para fortalecer los servicios de rehabilitación.

El Gobierno Municipal señaló que continuará realizando mejoras en estos espacios para ampliar la cobertura de terapias gratuitas y facilitar la atención a personas con discapacidad que requieren tratamientos continuos.