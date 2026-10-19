Recuperan vehículo robado tras operativo en Saltillo; cae joven

Tras detener su marcha, elementos revisaron los números de serie, los cuales coincidieron con el reporte de robo, por lo que detuvieron al posible responsable

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recuperó una camioneta con reporte de robo y detuvo a una persona como probable responsable.

A través del Agrupamiento contra Robo de Vehículos se llevó a cabo la investigación, luego del reporte de robo de una camioneta Ford Ranger en un centro comercial ubicado en los bulevares Eulalio Gutiérrez y Jesús Valdés Sánchez.

Recuperan camioneta Ford Ranger robada en Saltillo

Los elementos del agrupamiento llevaron a cabo investigaciones con el apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando, además de cámaras de particulares y seguimiento en campo.

Durante la búsqueda del vehículo, este fue ubicado cuando transitaba por la lateral del bulevar Fundadores a la altura de la colonia Conquistadores, lugar donde se le marcó el alto al conductor.

Una vez que detuvo su marcha, los elementos revisaron los números de serie, los cuales coincidieron con el reporte de robo, por lo que detuvieron a Jesús “N”, de 23 años de edad.

Detenido por robo de vehículo queda a disposición del Ministerio Público

La Comisaría de Seguridad informó que la persona y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento correspondiente.

El Agrupamiento informó que el detenido cuenta con seis ingresos anteriores: tres en este año, dos en el 2025 y uno en el 2024, por delitos diversos.