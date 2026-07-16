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Recuperan en Torreón camioneta robada tras alerta desde Saltillo

Por: Irene Zapata

15 Julio 2026, 17:35

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El monitoreo del C2 y la coordinación entre corporaciones permitieron ubicar el vehículo con reporte de robo y detener a un presunto responsable

La coordinación entre las corporaciones de seguridad de Saltillo y Torreón permitió la recuperación de una camioneta con reporte de robo vigente y la detención de un presunto responsable, gracias al monitoreo del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2).

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 13:49 horas, cuando la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón recibió una alerta emitida por las autoridades de Saltillo sobre el desplazamiento de una camioneta robada con rumbo a la Comarca Lagunera.

Tras el aviso, personal del C2 dio seguimiento al vehículo mediante las cámaras de videovigilancia y detectó el paso de una camioneta Jeep Wrangler modelo 2019, color negro, que circulaba por el sector Villas del Renacimiento en dirección a la carretera Torreón–San Pedro.

Con esta información, se coordinó en tiempo real el despliegue de unidades de la DSPM, cuyos elementos lograron interceptar y asegurar la unidad.

Durante el operativo fue detenido Yoset, de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En tanto, la camioneta quedó asegurada y a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que este resultado es producto de la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y del funcionamiento del sistema de videovigilancia del C2, herramienta que contribuye a la detección oportuna de vehículos con reporte de robo y al fortalecimiento de las acciones para combatir los delitos patrimoniales.

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