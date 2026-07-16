Recuperan en Torreón camioneta robada tras alerta desde Saltillo

El monitoreo del C2 y la coordinación entre corporaciones permitieron ubicar el vehículo con reporte de robo y detener a un presunto responsable

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La coordinación entre las corporaciones de seguridad de Saltillo y Torreón permitió la recuperación de una camioneta con reporte de robo vigente y la detención de un presunto responsable, gracias al monitoreo del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2).

Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 13:49 horas, cuando la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón recibió una alerta emitida por las autoridades de Saltillo sobre el desplazamiento de una camioneta robada con rumbo a la Comarca Lagunera.

Tras el aviso, personal del C2 dio seguimiento al vehículo mediante las cámaras de videovigilancia y detectó el paso de una camioneta Jeep Wrangler modelo 2019, color negro, que circulaba por el sector Villas del Renacimiento en dirección a la carretera Torreón–San Pedro.

Con esta información, se coordinó en tiempo real el despliegue de unidades de la DSPM, cuyos elementos lograron interceptar y asegurar la unidad.

Durante el operativo fue detenido Yoset, de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En tanto, la camioneta quedó asegurada y a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que este resultado es producto de la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y del funcionamiento del sistema de videovigilancia del C2, herramienta que contribuye a la detección oportuna de vehículos con reporte de robo y al fortalecimiento de las acciones para combatir los delitos patrimoniales.