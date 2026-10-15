Recuerdan a Karla, víctima de feminicidio en Piedras Negras

Según los primeros reportes, el hombre presuntamente la atacó con un machete y un martillo, provocándole lesiones mortales.

La muerte violenta de Karla Berenice Hernández de la Cruz, de 35 años, ha generado indignación en Piedras Negras, Coahuila, donde familiares y amistades han compartido mensajes para despedirla, mientras avanzan las investigaciones por el crimen ocurrido el martes.

La mujer fue localizada sin vida en una vivienda de la colonia Praderas, donde presuntamente fue atacada por su esposo, identificado como Ángel "N", de 45 años, durante una discusión por problemas familiares y económicos.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría agredido a Karla con un machete en más de 20 ocasiones y también la habría golpeado con un martillo, provocándole lesiones mortales.

El hombre llamó al 911 tras la agresión

Según los primeros reportes, el propio señalado se comunicó al número de emergencias para informar lo sucedido y manifestar que estaba dispuesto a entregarse. Permaneció afuera del domicilio, ubicado en la calle Carlos Aguilera Sánchez, hasta que llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes lo detuvieron.

Entre las primeras indagatorias trascendió que una hija del hombre, de 20 años, se encontraba en el lugar y habría presenciado los hechos. La joven también habría sido asegurada por las autoridades, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Asimismo, versiones extraoficiales apuntan a que existían problemas familiares y posibles adicciones a las drogas, situaciones que podrían formar parte de las líneas de investigación. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades.

Ángel "N" quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá esclarecer las circunstancias del crimen y determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, en redes sociales, familiares y amistades de Karla han difundido fotografías y mensajes para recordarla y despedirse de ella.