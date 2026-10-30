Rectora de la UPRA pide escuchar a estudiantes del Tec Saltillo

Alma López defendió el derecho de los jóvenes a manifestarse, aunque reconoció las afectaciones del cierre del bulevar Venustiano Carranza

La rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), Alma Aleida López Barrón, llamó a escuchar y atender las demandas de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, al considerar que las manifestaciones evidencian la necesidad de fortalecer el diálogo entre las autoridades educativas y sus comunidades.

La académica reconoció el derecho de los alumnos a expresar sus inconformidades, aunque señaló que el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza también afecta a ciudadanos ajenos al conflicto.

“Esperemos que pronto lleguen los jóvenes a un acuerdo con la institución y puedan aperturar la avenida, pero sobre todo que ellos también logren su parte, que es ser escuchados”, manifestó.

Cuestionada sobre una posible intervención de actores políticos externos en el movimiento estudiantil, López Barrón consideró que sería lamentable utilizar a los jóvenes con fines ajenos a sus demandas. Sin embargo, aclaró que no considera que esa situación esté ocurriendo en el caso del Tecnológico de Saltillo.

La rectora también señaló que es importante distinguir las responsabilidades de las autoridades educativas, debido a que el Tecnológico de Saltillo pertenece al sistema federal y no depende directamente del Gobierno de Coahuila.

Respecto a las denuncias de presunto acoso y otras inconformidades dentro de las instituciones educativas, explicó que la UPRA cuenta con un protocolo de atención que se activa cuando los estudiantes presentan señalamientos contra integrantes de la comunidad universitaria.

Reconoció que en su institución se han presentado situaciones que han requerido atención, aunque sostuvo que se han canalizado mediante los procedimientos internos y el diálogo con los alumnos.

López Barrón destacó que mantener comunicación directa con estudiantes y docentes permite identificar inconformidades antes de que se conviertan en conflictos mayores, por lo que aseguró que continuará promoviendo una política de atención abierta dentro de la universidad.