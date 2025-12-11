Rector de la UAdeC toma protesta al Consejo de Medicina US

El rector de la UAdeC tomó protesta a nuevos órganos de la Facultad de Medicina US y entregó equipo nuevo para fortalecer el trabajo académico y estudiantil

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al Consejo Directivo, a la Sociedad de Alumnos y al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, al tiempo que entregó al plantel 20 equipos de cómputo, 20 monitores, 10 proyectores y 5 aires acondicionados.

En el Auditorio “Dr. Gerardo Valdés Villarreal”, asistió el director de la Facultad, Jesús Ángel Padilla Gámez, el secretario académico, Mario Alberto Valdés Dávila, los nuevos miembros del Consejo Directivo, de la Sociedad de Alumnos y del Comité, así como, alumnos y docentes.



En su mensaje, el rector, Octavio Pimentel Martínez, comentó que ser parte del Consejo Directivo es una gran responsabilidad, ya que es a través de este que se toman decisiones que hacen que se tenga a una Facultad de Medicina que destaca a nivel nacional.



A los integrantes de la Sociedad de Alumnos, les dijo que deben rescatar el sentido de pertenencia del plantel y que es fundamental que escuchen a todas las voces para establecer acuerdos, mientras que, al Comité de Ética en Investigación los conminó a trabajar para que el conocimiento y el aprendizaje continúen consolidándose.



Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Jesús Ángel Padilla Gámez, felicitó a los miembros salientes del Consejo Directivo, de la Sociedad de Alumnos y del Comité de Ética en Investigación, pues realizaron un trabajo ejemplar que trajo beneficios a las y los universitarios, por lo que, invitó a los nuevos integrantes a seguir por ese camino para que el plantel continúe creciendo.