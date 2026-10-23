Rector de la UAdeC respalda nueva etapa en Jurisprudencia

Octavio Pimentel ofreció trabajar con Óscar Nájera para fortalecer los programas académicos, actualizar los planes de estudio y ampliar las oportunidades

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, refrendó su respaldo a la nueva administración de la Facultad de Jurisprudencia, encabezada por Óscar Aarón Nájera Davis, y aseguró que trabajará de manera cercana con el director electo para definir estrategias que favorezcan académicamente al alumnado.

Durante la toma de protesta del nuevo director para el periodo de los próximos tres años, acto en el que también rindieron protesta integrantes del Consejo Directivo y consejeros universitarios, Pimentel destacó que la coordinación entre la Rectoría y la facultad será fundamental para atender las necesidades de la comunidad estudiantil y fortalecer el desarrollo de la institución.

El rector señaló que se trabaja en distintas vertientes, entre ellas la revisión y actualización de los planes de estudio, el fortalecimiento de los programas académicos y de posgrado, así como la generación de mayores oportunidades para estudiantes y egresados. Añadió que también se analizarán las áreas de oportunidad para consolidar la formación profesional y responder a las nuevas exigencias del ámbito jurídico.

Pimentel subrayó que los avances alcanzados hasta el momento deben mantenerse y estabilizarse, especialmente en lo relacionado con la organización académica. En este sentido, destacó la importancia de garantizar que las clases en la Facultad de Jurisprudencia se impartan en tiempo y forma, con una planeación que permita dar continuidad a las actividades y evitar afectaciones para el alumnado.

Por su parte, Nájera Davis manifestó su compromiso de mantener el prestigio de la Facultad de Jurisprudencia y continuar impulsando su crecimiento. Indicó que uno de los principales retos será actualizar los contenidos educativos e incorporar herramientas tecnológicas para responder a las transformaciones del derecho y a las exigencias del mercado laboral. Actualmente, la facultad cuenta con alrededor de 850 alumnos en modalidades presencial, en línea y semipresencial.