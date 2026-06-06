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Rector de la UAdeC expresa condolencias por Román Cepeda

Por: Antonio Herrera

05 Junio 2026, 19:08

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El titular de la máxima casa de estudios señaló que la partida del alcalde representa una pérdida importante para el estado

Rector de la UAdeC expresa condolencias por Román Cepeda

La comunidad universitaria de Coahuila se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento del presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, expresó sus condolencias y reconoció la trayectoria de quien consideró un servidor público cercano a la ciudadanía.

El titular de la máxima casa de estudios señaló que la partida del alcalde representa una pérdida importante para el estado, al recordar su disposición para impulsar acciones y proyectos orientados al desarrollo social. 

Destacó además su responsabilidad y entrega en las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera pública.

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Destacan colaboración entre la UAdeC y el Ayuntamiento

Pimentel Martínez resaltó la colaboración que existió entre el Ayuntamiento de Torreón y la universidad, relación que permitió concretar diversas iniciativas en beneficio de la comunidad. Asimismo, recordó a Cepeda González como un amigo personal y un aliado de la institución, cuya contribución dejará huella en la región lagunera y en Coahuila.

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