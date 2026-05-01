Rector de la UAdeC apoya iniciativa de paridad en Jurisprudencia

Reiteró que la universidad acompañará el proceso, que actualmente contempla la recolección de firmas para ser presentada ante el Consejo Directivo.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, manifestó apertura a la iniciativa impulsada por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia para aumentar la participación de mujeres en el claustro docente, aunque subrayó que cualquier propuesta deberá apegarse a los lineamientos institucionales y evitar su politización.

En seguimiento a la propuesta estudiantil —que busca que el Consejo Directivo emita convocatorias exclusivas para mujeres ante la brecha de género en la docencia— el rector señaló que la universidad respeta las opiniones e iniciativas de su comunidad, siempre que se conduzcan conforme a los estatutos.

“Respetamos cualquier iniciativa de los universitarios; si se hace con el debido proceso y conforme a derecho, no tenemos ningún problema en apoyarla”, expresó.

Pimentel reconoció que la paridad de género es un tema relevante tanto a nivel estatal como institucional, por lo que consideró válido impulsar acciones que fortalezcan la equidad dentro de la universidad. Sin embargo, precisó que la toma de decisiones corresponde también a los propios órganos internos de cada plantel.

“El tema de la paridad es importante, pero debemos ser respetuosos de la organización interna de las escuelas. No podemos emitir lineamientos que afecten derechos de otros universitarios”, indicó.

El rector reiteró que la universidad acompañará el proceso de la iniciativa, que actualmente contempla la recolección de firmas para ser presentada ante el Consejo Directivo de la facultad, aunque insistió en que debe desarrollarse con orden y sin intereses ajenos al ámbito académico.

Además, advirtió que el contexto electoral interno que se avecina en la facultad obliga a mantener imparcialidad institucional para evitar que la propuesta se utilice con fines políticos.

La iniciativa surge luego de que estudiantes detectaran que más del 70% de la matrícula en Jurisprudencia está conformada por mujeres, mientras que solo alrededor del 30% del personal docente son profesoras, lo que ha detonado el debate sobre la necesidad de equilibrar la representación de género en la enseñanza.