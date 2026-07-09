Reconocerán a policía que salvó a conductor de lluvia en Saltillo

Por: Antonio Herrera 08 Julio 2026, 17:27 Compartir

Javier Díaz afirmó que hechos como este evidencian el compromiso de los integrantes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la población

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que el elemento de la Policía Municipal que puso en riesgo su propia integridad para rescatar a un automovilista atrapado por la corriente durante las lluvias registradas el pasado lunes recibirá un reconocimiento por su destacada actuación. El presidente municipal señaló que la intervención del oficial permitió salvaguardar la vida del conductor en una situación de alto riesgo, por lo que consideró importante destacar públicamente este tipo de acciones que reflejan el profesionalismo y la entrega de los cuerpos de seguridad de la ciudad. Javier Díaz afirmó que hechos como este evidencian el compromiso de los integrantes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la población, al responder de manera inmediata ante emergencias. Agregó que el Gobierno Municipal continuará respaldando y reconociendo a los elementos que sobresalen por su vocación de servicio y su labor en favor de la ciudadanía.