Reconocerán a jóvenes de Saltillo por sus logros y aportaciones

El reconocimiento contempla seis áreas: logro académico, cultural, deportivo, social, emprendedor, así como ciencia y tecnología.

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, abrió el proceso para otorgar el Premio Municipal de la Juventud 2026, con el que se busca distinguir a jóvenes de entre 12 y 29 años que hayan sobresalido por su trayectoria, esfuerzo y aportaciones a la comunidad.

El reconocimiento contempla seis áreas: logro académico, cultural, deportivo, social, emprendedor, así como ciencia y tecnología.

Durante la presentación, el alcalde destacó que las juventudes representan un sector fundamental para el crecimiento de Saltillo y señaló que desde el municipio se trabaja en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para ampliar las oportunidades de estudio, emprendimiento, deporte y desarrollo personal.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el premio busca identificar a quienes, mediante su trabajo o dedicación, se han convertido en ejemplo para otros jóvenes de la ciudad.

La recepción de propuestas comenzó este 12 de agosto y permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre. Las candidaturas podrán ser presentadas por ciudadanos, instituciones educativas, organizaciones y otras instancias, tanto de manera presencial en la Presidencia Municipal como a través del portal oficial del Ayuntamiento.

La convocatoria establece los requisitos y documentación que deberán cumplir los aspirantes para participar en esta edición del reconocimiento.