Reconocerá Saltillo a docentes destacados con premio municipal

El nuevo galardón contempla las categorías de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y será entregado cada año durante octubre

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la creación del Premio Municipal al Mérito Docente, con el que se reconocerá a maestras y maestros frente a grupo que destaquen por su trayectoria, vocación de servicio y aportaciones al sector educativo.

El nuevo galardón contempla las categorías de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y será entregado cada año durante octubre, en el marco del Día Mundial de los Docentes.

Durante la sesión también se dio luz verde a la creación de un nuevo Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo, con lo que quedará sin efecto el ordenamiento que se encontraba vigente desde enero de 2006.

Asimismo, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos una propuesta para modificar las disposiciones que regulan al Consejo Municipal de la Juventud.

En otro de los puntos abordados, los integrantes del Cabildo conocieron el fallo del jurado para otorgar el Galardón “Froylán Mier Narro” al Mérito Periodístico.

En esta edición, el reconocimiento será entregado en vida al caricaturista Francisco García Aldape, mientras que en la categoría postmortem será para Juan Demetrio Cisneros.