Reconocen trabajo de mujeres de “Ola Verde” en Ramos Arizpe

Integrantes del programa municipal “Ola Verde” participaron este jueves en una convivencia y concurso de disfraces en la Plaza Pistaches, como parte de un reconocimiento a su labor en tareas de limpieza y mantenimiento urbano en la ciudad.

El grupo está conformado mayoritariamente por mujeres que realizan actividades como deshierbe, barrido y embellecimiento de espacios públicos en colonias, parques, escuelas y vialidades de Ramos Arizpe.

Su trabajo forma parte de un esquema de empleo temporal que opera de lunes a viernes y ofrece ingresos semanales para apoyar la economía familiar.

El alcalde Tomás Gutiérrez encabezó la actividad y destacó que el esfuerzo diario de las cuadrillas contribuye a mantener la buena imagen urbana del municipio.

De acuerdo con la administración local, el programa ha reforzado la atención en espacios públicos y ha priorizado la contratación de mujeres jefas de hogar.

Además del festejo, las participantes compartieron experiencias sobre su trabajo diario y los beneficios económicos que, señalan, representan un apoyo para sus hogares.

En los últimos meses, el municipio ha ampliado brigadas y equipamiento para cubrir más sectores de la ciudad.

El evento se llevó a cabo previo a las actividades del Día de Muertos, fecha en la que diversas cuadrillas también colaboran en el mantenimiento de panteones y áreas públicas.