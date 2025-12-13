Reconocen talento deportivo en el Premio Estatal 2025

Atletas y entrenadores de Coahuila fueron destacados por su alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, redefiniendo su proyección.

Con una cosecha histórica de medallas nacionales e internacionales, atletas, entrenadores y promotores deportivos de Coahuila fueron reconocidos este viernes durante la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, celebrada en Saltillo, donde destacó el alto rendimiento alcanzado por representantes de disciplinas convencionales y adaptadas.

El máximo galardón como Atleta Absoluto fue otorgado al arquero monclovense Sebastián García Flores, quien consolidó un año sobresaliente al subir al podio en competencias de talla mundial, como el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Corea, los World Games de Chengdú, así como diversas etapas de la Copa del Mundo, además de títulos nacionales universitarios y por equipos.

En el rubro de Entrenador Absoluto, el reconocimiento fue para Mario Alejandro Carranza Rodríguez, por su aportación al desarrollo del rugby en la entidad y por conducir a Coahuila a un tricampeonato en la Olimpiada Nacional Conade, además de lograr resultados relevantes a nivel universitario y selecciones nacionales.

La ceremonia también resaltó el impulso al deporte inclusivo, al reconocer al paratleta Hilario Gerardo Ruiz Reyes, quien obtuvo dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional Conade 2025 en pruebas de velocidad, así como al equipo de Futbol Murciélagos, integrado por jóvenes invidentes y con debilidad visual de Torreón, que consiguió medalla de plata a nivel nacional y fue reconocido como una de las mejores defensas del torneo.

En categorías infantiles y juveniles, se reconoció a Susana García Flores, también en tiro con arco, por sus logros en Olimpiada Nacional, mientras que en la categoría máster se distinguió la trayectoria de Olivia Contreras Valdés, histórica promotora del softbol y referente del deporte femenil en Coahuila.

De igual forma, se entregaron reconocimientos especiales a Ángela Ruiz Rosales, máxima medallista coahuilense en la Olimpiada Nacional Conade 2025, con cuatro oros y un bronce, así como a exponentes de artes marciales, tenis de mesa y deporte adaptado, quienes colocaron a la entidad entre las más competitivas del país.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; alcaldes de distintos municipios, titulares del sector educativo y deportivo, además de representantes del Instituto Estatal del Deporte, quienes atestiguaron el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y resultados que han posicionado a Coahuila como referente nacional en el ámbito deportivo.