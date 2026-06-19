Reconocen por fortalecer la vinculación educativa en Coahuila

El Premio de Vinculación Universidad-Empresa 2026 distinguió a estudiantes, docentes, empresas y agentes de paz del estado de Coahuila

La formación de talento, la colaboración entre universidades y empresas, así como el impulso a proyectos académicos con impacto social fueron reconocidos este jueves durante la entrega del Premio de Vinculación Universidad-Empresa 2026, organizado por el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa de la Región Sureste de Coahuila.

La ceremonia distinguió a estudiantes, docentes, empresas y agentes de paz que han contribuido a fortalecer la relación entre la educación superior y el sector productivo, un modelo que durante más de dos décadas ha impulsado oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes coahuilenses.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, destacó que el premio representa el reconocimiento a personas e instituciones que han entendido que la educación y la vinculación son herramientas fundamentales para el crecimiento de la región.

“Cuando una universidad y una empresa trabajan juntas gana el estudiante, y cuando gana el estudiante gana Coahuila”, expresó.

Recordó que a lo largo de 22 años este reconocimiento ha distinguido a 324 estudiantes, 126 docentes y 108 empresas, cuyos proyectos y esfuerzos han contribuido al desarrollo económico y social de la entidad.

Por su parte, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que el Consejo de Vinculación se ha consolidado como un ejemplo de colaboración efectiva entre instituciones educativas, sector empresarial y gobierno.

Explicó que el éxito de este modelo radica en tres elementos fundamentales: compartir una visión común, construir relaciones de confianza y trabajar de manera coordinada para alcanzar objetivos que beneficien a los estudiantes y al desarrollo regional.

“Coincidimos en una gran visión común: ser un factor de desarrollo para nuestros jóvenes, para nuestras instituciones educativas, para nuestras empresas y para nuestras comunidades”, afirmó.

Entre los galardonados destacó Paulina Guadalupe Salas Ventura, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila, quien en las próximas semanas viajará a Francia gracias a una beca internacional obtenida por su desempeño académico.

La joven reconoció que el proceso implicó una preparación constante, especialmente en el aprendizaje del idioma francés, además de reforzar su formación profesional en el área de Tecnologías de la Información.

“Me siento muy orgullosa de representar a mi universidad. Siempre he tenido interés por Francia, por su cultura y por las oportunidades que ofrece para mi carrera”, comentó.

Durante la ceremonia también fueron reconocidas empresas que mantienen programas de prácticas profesionales, educación dual, capacitación y contratación de egresados, entre ellas Samsong México, BorgWarner, Sanhua Automotive México y Justia, así como la Fundación de Egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, que recibió la distinción como Agente de Paz.

Galardonados 2026 Categoría Estudiantes

- Jorge Arturo Cárdenas Ramos (UAdeC)

- Ana Sofía Valdés Ibarra (UAdeC)

- Néstor Gabriel Castañeda Espinosa (Instituto Tecnológico de Saltillo)

- Jared Alejandro Barraza Laredo (UTC)

- Paulina Guadalupe Salas Ventura (UTC)

- Guadalupe Marlen Hernández Soriano (UT Saltillo)

- Ingrid Aleyda Moreno Hernández (UT Saltillo)

- Eimy Paulina García García (UANE)

- Carlos Gabriel Bulnes García (UANE)

- Carolina Martínez Lagarda (UPRA)

- Rafael Arturo Villicaña Bejarano (UPRA)

- Nadia Carolina Gómez Padilla (Universidad La Salle)

- Fabián Ortiz Figueroa (Universidad La Salle)

- Eunice Daniela Gallegos Gómez (Universidad Carolina)

- Raúl Amado Arias Ortiz (UVM)

Categoría Docentes

- Gizella Noriki Ortiz Hernández (UAdeC)

- María Teresa Perales Escobedo (Instituto Tecnológico de Saltillo)

- Óscar Alfredo Rodríguez Rico (UTC)

- Alexis Daniel Chávez González (UT Saltillo)

- Jesús David García Ortiz (UANE)

- Beatriz Alvidres Lozano (UPRA)

- Mario Pérez Beltrán (Universidad La Salle)

- Luis Mario Medina de la Cruz (Universidad Carolina)

- Laura Patricia Alanís Cuéllar (UVM)

Categoría Empresa

- Sanhua Automotive México

- Samsung México

- BorgWarner

- Justia

Categoría Agente de Paz

- Fundación de Egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila A.C.

El Premio de Vinculación Universidad-Empresa es considerado uno de los reconocimientos más importantes de la región en materia educativa, al destacar casos de éxito que fortalecen la formación profesional, la innovación y la competitividad de Coahuila.