Gerardo Oyervides Rodríguez destacó que la aplicación de 770 millones de pesos en patrullas, uniformes y armamento fortalece la seguridad en Coahuila

La aplicación de alrededor de $770 millones de pesos en equipamiento y recursos para las corporaciones policiales contribuye a fortalecer la seguridad de Coahuila y mejorar las condiciones para atraer inversiones a la Región Centro-Desierto.

Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario de la región, señaló que contar con policías mejor equipadas genera confianza entre los inversionistas, quienes consideran la seguridad un elemento fundamental para instalar nuevas empresas, ampliar sus operaciones y desarrollar proyectos productivos.

Indicó que el sector empresarial observa con mayor certidumbre el destino de los impuestos que aporta, al identificar inversiones públicas dirigidas a resolver necesidades prioritarias de la población.

Entre las acciones destacó la incorporación de más de 170 patrullas, así como la adquisición de uniformes, armamento y municiones para fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones policiales en los municipios.

Subrayó que la distribución de estos recursos también contempla localidades pequeñas, donde el respaldo institucional resulta necesario para conservar condiciones adecuadas de seguridad.

Seguridad, factor para atraer nuevas empresas

Oyervides Rodríguez consideró que el fortalecimiento de las corporaciones tiene repercusiones directas en la actividad económica, debido a que las compañías evalúan las condiciones de seguridad antes de decidir dónde establecerse.

Explicó que mantener inversiones en infraestructura policial transmite estabilidad y capacidad de respuesta institucional, particularmente ante empresarios de otras entidades que enfrentan problemas relacionados con la inseguridad.

Desde su perspectiva, los avances de Coahuila en materia de seguridad representan una ventaja para generar confianza entre quienes buscan oportunidades de inversión y crecimiento empresarial.

Agregó que la Región Centro-Desierto dispone de infraestructura, espacios industriales y trabajadores capacitados que pueden favorecer la instalación de nuevos proyectos productivos.

Empresarios respaldan coordinación con autoridades

El empresario sostuvo que conservar estas condiciones requiere mantener la colaboración entre los gobiernos municipales, las autoridades estatales, la sociedad y el sector productivo.

Explicó que los organismos empresariales mantienen acercamientos con alcaldes y alcaldesas para identificar necesidades, impulsar acciones conjuntas y fortalecer la competitividad de los municipios.

Aseguró que los empresarios mantienen disposición para continuar invirtiendo y promover las ventajas de la Región Centro-Desierto ante compañías nacionales y extranjeras interesadas en ampliar sus operaciones.

Finalmente, consideró que mantener el fortalecimiento de las corporaciones policiales permitirá preservar la confianza del sector productivo y generar condiciones para aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo económico en Coahuila.