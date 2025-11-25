Reconocen liderazgo de Manolo Jiménez en Ramos Arizpe

Durante el evento celebrado este lunes en el Congreso local, el edil destacó las obras y programas que han avanzado en seguridad, movilidad y salud

Tras acudir al Informe de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que varios de los avances registrados este año en el municipio están directamente vinculados con el acompañamiento y la coordinación establecida con el Gobierno del Estado.

Durante el evento celebrado este lunes en el Congreso local, el edil destacó que las obras y programas que han avanzado en Ramos Arizpe —particularmente en seguridad, movilidad, salud y desarrollo social— se han consolidado gracias a una colaboración constante entre ambas administraciones.

En materia de seguridad, Gutiérrez subrayó que el enfoque estatal en este rubro coincide con la estrategia municipal, lo que ha permitido sostener indicadores positivos en la región sureste. Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Ramos Arizpe mantiene evaluaciones favorables derivadas de acciones coordinadas entre corporaciones municipales, fuerzas estatales y autoridades federales, además del trabajo conjunto con Saltillo.

El alcalde también resaltó que la Ruta Estudiantil —programa impulsado originalmente desde el Gobierno del Estado y reforzado por el municipio— fue mencionada durante el informe por su impacto en la movilidad diaria de estudiantes de la región.

Señaló que este esquema ha ayudado a reducir costos de traslado y a ofrecer condiciones de mayor seguridad para jóvenes que se desplazan a instituciones educativas.

Gutiérrez indicó que otros proyectos municipales, como la ampliación de servicios básicos, el fortalecimiento de programas alimentarios y la mejora de infraestructura urbana, han logrado avanzar debido a la coordinación entre su administración y el gobierno estatal, lo que —afirmó— permite mantener un ritmo constante en la ejecución de obras.

El alcalde concluyó que Ramos Arizpe continuará operando en coordinación con el Gobierno del Estado para sostener los indicadores de seguridad, mantener los programas de movilidad y avanzar en infraestructura prevista para el siguiente año.