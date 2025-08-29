Reconocen labor de bomberos con el Galardón Tláloc 2025

El alcalde Javier Díaz entregó el Galardón Tláloc 2025 a bomberos de Saltillo, reconociendo su valor y agradeciendo el apoyo de sus familias

En una ceremonia llena de orgullo y reconocimiento, el alcalde Javier Díaz González entregó el Galardón Tláloc al Valor del Bombero 2025 a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo, destacando su compromiso y entrega diaria. Durante el evento, el edil agradeció también a las familias de los bomberos por el respaldo que brindan a quienes arriesgan su vida en beneficio de la ciudadanía.

Una de las galardonadas fue Tania Deyanira Martínez Dávila, quien dejó su carrera como enfermera para integrarse a la corporación. En su mensaje, compartió que ha encontrado mayor satisfacción al servir desde esta trinchera, ayudando de forma directa a la población en situaciones de emergencia. Su historia simboliza el espíritu de servicio que caracteriza al cuerpo de bomberos de Saltillo.

Además del reconocimiento individual, se entregaron distinciones a varios elementos por su trayectoria, conmemorando de 10 a 25 años de servicio. Las autoridades municipales destacaron el papel clave que desempeña esta institución en la seguridad, atención a emergencias y bienestar general de la comunidad.