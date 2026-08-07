Reconocen el impacto económico de la Ruta Estudiantil Gratuita

Este programa fortalece la movilidad de trabajadores y estudiantes, además de contribuir a la competitividad del municipio.

A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita recibió el respaldo de las principales cámaras empresariales de la Región Sureste, cuyos dirigentes coincidieron en que el programa ha reducido el gasto en transporte para miles de familias y favorece la movilidad de estudiantes y trabajadores.

Representantes de Canirac, Canacintra y Canaco señalaron que el sistema gratuito de transporte se ha convertido en una herramienta que no solo facilita los traslados diarios, sino que también fortalece la actividad económica y la competitividad de Ramos Arizpe.

Actualmente, la Ruta Estudiantil Gratuita realiza más de 60 mil traslados al mes y recorre alrededor de 40 mil kilómetros mensuales, enlazando colonias, instituciones educativas, parques industriales y otros puntos estratégicos del municipio.

El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, destacó que al disminuir el gasto destinado al transporte, las familias pueden destinar una mayor parte de sus ingresos a otras necesidades, lo que también genera una mayor dinámica comercial.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, aseguró que la movilidad es uno de los factores que determinan la competitividad de una ciudad y consideró que este programa facilita el acceso de estudiantes a los planteles educativos y de trabajadores a las empresas instaladas en la región.



En tanto, el delegado de Canaco Ramos Arizpe, Mario Alejandro Aguirre Rangel, afirmó que el transporte gratuito representa un apoyo directo para la economía de las familias, al eliminar un gasto cotidiano y ofrecer una alternativa eficiente para desplazarse por los principales sectores del municipio.