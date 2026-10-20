Reconocen alumnos promesa cumplida con nueva techumbre escolar

Por: Antonio Herrera 19 Octubre 2026, 21:41 Compartir

La infraestructura escolar de 2.3 millones de pesos protegerá a la comunidad estudiantil de las inclemencias del clima en Saltillo.

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Con alegría y agradecimiento, el alumno Elías Isaí Vázquez Dávila, de la Escuela Primaria Amalia Euresti de Gutiérrez, ubicada en la colonia Landín, reconoció al alcalde Javier Díaz González por hacer realidad la construcción de una techumbre que permitirá a casi 200 estudiantes realizar sus actividades escolares, deportivas y recreativas en mejores condiciones, protegidos del sol y la lluvia. Por su parte, el alcalde Javier Díaz González expresó su satisfacción por regresar al plantel con la promesa cumplida, destacando que esta obra, en la que se invirtieron 2.3 millones de pesos, representa un beneficio no solamente para los alumnos actuales, sino también para las futuras generaciones. Reiteró que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuará impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura educativa de Saltillo. Finalmente, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que la nueva techumbre abarca una superficie cercana a los 400 metros cuadrados y cuenta con una estructura integrada por seis marcos de vigas y 12 columnas de acero. Además, dispone de cubierta de lámina acanalada, sistema de desagüe pluvial e instalación eléctrica para iluminación, lo que permitirá aprovechar este espacio de manera más segura y funcional.