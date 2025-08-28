Reconocen a Saltillo por su competitividad y buen gobierno

El alcalde Javier Díaz recibe premio por las políticas públicas que posicionan a la ciudad como líder en calidad de vida y seguridad

Saltillo fue galardonado con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por la revista Alcaldes de México, gracias a las políticas públicas que han consolidado a la ciudad como la más competitiva del país. El alcalde Javier Díaz González recibió el reconocimiento y destacó el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, universidades, sindicatos y empresarios, lo que ha permitido fortalecer áreas clave como seguridad, empleo formal y calidad de vida.

Entre los logros destacados, se encuentra la digitalización del gobierno con plataformas como saltillofacil.gob.mx, programas de infraestructura como Aquí Andamos y Colonias al 100, así como la modernización del transporte público con Aquí Vamos Gratis. En seguridad, Saltillo mantiene el primer lugar nacional según el INEGI, gracias a inversiones en tecnología, equipamiento y la participación de más de 123 mil ciudadanos en la Red de Seguridad Ciudadana.

Díaz González subrayó que la participación ciudadana ha sido esencial en la construcción de políticas públicas, mediante herramientas como el Presupuesto Participativo, foros ciudadanos y el uso de plataformas digitales de atención continua. Además, resaltó programas sociales como Amor en Movimiento y acciones innovadoras para el cuidado del agua, todo lo cual ha contribuido a un gobierno más eficiente, cercano y comprometido con el bienestar de la población.