Reconocen a policías saltillenses y anuncian histórica inversión

En el marco del Día del Policía Saltillense, el alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia de entrega del Galardón Manuel Corpus Beltrán al Mérito Policial, en la que se distinguió a elementos que han destacado por su vocación, valentía y compromiso con la seguridad de la ciudad.

Reconocen trayectoria y servicio ejemplar

Durante el evento se reconoció la trayectoria y el servicio ejemplar de Ignacio Reyes González, Felipe Granados Hernández, Lucía Milndrette Gómez Sosa y, de manera póstuma, de Francisco Javier Méndez Dávila.

Otorgan galardones en distintas categorías

Las distinciones se otorgaron en las categorías de Perseverancia y Trayectoria, Actos Heroicos, Proximidad Social y Vinculación Ciudadana, así como Post Mortem, resaltando acciones que han contribuido a mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

Destacan consolidación de la Policía Municipal

El alcalde destacó que la Policía Municipal se ha consolidado como una de las corporaciones más confiables y eficientes a nivel nacional.

Reconocen respaldo de las familias de policías

Durante su mensaje, Javier Díaz reconoció a las familias de las y los policías, al señalar que su respaldo es fundamental para que los elementos desempeñen una labor que exige sacrificio, disciplina y entrega.

Anuncian inversión en seguridad para 2026

En este contexto, el alcalde anunció que para 2026 se destinarán más de mil 100 millones de pesos en materia de seguridad para Saltillo, recursos que serán invertidos en capacitación, formación de nuevos elementos, adquisición de patrullas, uniformes, equipamiento y ampliación del sistema de videovigilancia.