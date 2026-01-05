Reconocen a policías de Monclova por acciones destacadas

El acto sirvió también para reforzar la coordinación entre corporaciones y resaltar la importancia del Modelo de Seguridad Coahuila en la ciudad

En Monclova, autoridades municipales y estatales se reunieron para conmemorar el Día del Policía y reconocer la labor cotidiana de los elementos de seguridad que velan por la protección de las familias de la región. Durante el evento se destacaron 11 oficiales por sus acciones sobresalientes durante 2025, como muestra del compromiso y dedicación en el cumplimiento del deber.

Reconocen acciones destacadas de policías en Monclova

El acto sirvió también para reforzar la coordinación entre corporaciones y resaltar la importancia del Modelo de Seguridad Coahuila en la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los policías y garantizar una vigilancia más efectiva. Entre los puntos destacados se mencionaron la homologación salarial, la incorporación de más elementos y la actualización de equipo y unidades.

Anuncian fortalecimiento policial para 2026

Para 2026, las autoridades anunciaron que continuarán fortaleciendo a la corporación mediante la entrega de uniformes, vehículos y cámaras urbanas que apoyen el trabajo diario de los oficiales, asegurando que Monclova mantenga estándares de seguridad más altos y consolidando la confianza de la ciudadanía en su policía.