Reconocen a periodistas por trayectoria y trabajo en Coahuila

El Premio Estatal de Periodismo 2026 distinguió a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y otros profesionales, entre ellos Mario Bazaldua por 30 años de carrera

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó este jueves la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo 2026, donde fueron reconocidos reporteros, fotógrafos, camarógrafos, columnistas, editores y demás profesionales de los medios de comunicación por su trayectoria y calidad de trabajo.

Durante el evento, realizado en Saltillo, destacó la importancia de que quienes ejercen el periodismo cuenten con condiciones de libertad y seguridad para informar a la sociedad y contribuir al conocimiento de las necesidades de las distintas regiones del estado.

Entre los galardonados destacó Mario Bazaldua Medellín, quien recibió un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, periodo en el que se ha consolidado como una pieza importante de Info 7 Coahuila.

Durante la ceremonia también se resaltó el trabajo de quienes, desde distintas áreas de la comunicación, han contribuido durante años a mantener informada a la ciudadanía, al tiempo que se destacó la importancia de ejercer un periodismo basado en la investigación, la precisión y la responsabilidad.