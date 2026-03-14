Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'

El programa tiene como objetivo fomentar la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado que benefician a grupos vulnerables

El programa Corazones Voluntarios, impulsado a través del DIF Saltillo, fue reconocido a nivel nacional durante la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025, realizada en la Ciudad de México.

En representación del alcalde Javier Díaz González, acudieron Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, quienes recibieron la distinción otorgada por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica.

¿Qué reconocimiento recibió Saltillo por el programa Corazones Voluntarios?

Saltillo obtuvo el reconocimiento en la categoría Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila, en el apartado de Voluntariado y Participación Social.

¿Cuál es el objetivo del programa Corazones Voluntarios?

El programa Corazones Voluntarios tiene como objetivo fomentar la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado que benefician a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

Estas acciones se realizan a través de donaciones, acompañamiento en instituciones asistenciales y campañas de apoyo comunitario.