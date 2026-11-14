Reconocen a nivel federal estrategias de seguridad de Coahuila

Autoridades federales elogiaron el modelo operativo y los programas sociales impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, habló de su visita a la Ciudad de México, donde estuvo presente en un gran evento de seguridad donde se presentaron las diferentes estrategias utilizadas en la ciudad de Saltillo y en el resto del estado de Coahuila para mantener el orden y la tranquilidad en la ciudadanía misma, que pueden ser replicadas en otros estados y municipios.

Programas sociales y estrategia de seguridad

Dijo que también expuso algunos programas sociales que ayudan a mejorar la convivencia entre la ciudadanía y evitar que los jóvenes caigan en malos pasos. Además, se refirió a la estrategia de los operativos Escorpión, que son tiros certeros contra quienes están infringiendo la ley en Saltillo.

Reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas

Felicitó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien estuvo en boca de autoridades a nivel federal y lo reconocieron como un propulsor de estrategias de seguridad, por lo que el estado de Coahuila hoy se mantiene seguro y es un modelo que se debe