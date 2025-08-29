Reconocen a adultos mayores durante la Coronación Estatal 2025

El gobernador Manolo Jiménez encabezó la Coronación Estatal del Adulto Mayor 2025, homenaje a la fortaleza y valores de las personas mayores en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este jueves la Coronación Estatal del Adulto Mayor 2025, evento con el que se rindió homenaje a la contribución, fortaleza y valores de las personas mayores en la construcción de la grandeza de Coahuila.

La ceremonia, organizada por el DIF Coahuila y el organismo Inspira, reunió a representantes de los 38 municipios del estado y se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día de los Abuelos.

Durante la celebración fue coronada como Reina Estatal Tomasa Montoya Cleto, del municipio de Torreón, y como Princesa Martina Briones Pérez, de General Cepeda.

El gobernador destacó que la entidad reconoce a quienes han dedicado años de esfuerzo y trabajo al desarrollo de la sociedad coahuilense.

Subrayó además el compromiso de su administración de mantener políticas públicas que fortalezcan la atención y el bienestar de este sector de la población.

En el evento también participaron la presidenta honoraria de Inspira, Paola Rodríguez López, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien resaltó la coordinación de esfuerzos entre instituciones estatales y municipales para acercar programas y apoyos a las personas adultas mayores.

La ceremonia incluyó la participación de candidatas de distintos municipios, un vals encabezado por el gobernador con la Reina entrante, así como una convivencia con música y cena en honor a las y los asistentes.