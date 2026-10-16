Reconoce Robledo postura de personal del IMSS por salario

Por: Antonio Herrera 15 Octubre 2026, 19:22 Compartir

Zoé Robledo y el líder del SNTSS, Rafael Olivos, respaldaron el fallo de las urnas y buscarán alternativas de acuerdo salarial.

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, hizo pública su postura ante la decisión de la base trabajadora sindicalizada que, mediante una jornada de votación a nivel nacional, manifestó mayoritariamente su rechazo a la propuesta salarial presentada durante el proceso de negociación contractual. Ante este escenario, el titular del Seguro Social reconoció la decisión expresada por los trabajadores y dirigió un mensaje al personal de la institución, luego de las manifestaciones de inconformidad registradas en distintas entidades del país, entre ellas Coahuila, donde los sindicalizados participaron activamente para exigir mejores condiciones económicas y laborales. La postura de Robledo se suma al pronunciamiento del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, quien también reconoció el resultado de la votación. Con ello, la base trabajadora mantiene vigente su demanda de que se escuchen sus planteamientos y se busquen alternativas que permitan avanzar hacia un acuerdo salarial que responda a sus necesidades.