Reconoce Ramos Arizpe labor de enfermeras y enfermeros

Autoridades destacaron que el personal de enfermería representa una de las manifestaciones más humanas del cuidado de la salud

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, autoridades municipales y del sector salud encabezaron en Ramos Arizpe una jornada de reconocimiento al personal de enfermería, destacando su papel esencial en la atención médica, el acompañamiento humano y el cuidado permanente de la población.

Durante el evento, un desayuno que incluyó una rifa de regalos, realizado en la Casa del Adulto Mayor, se subrayó que las y los enfermeros no solo brindan atención clínica, sino que se convierten en un apoyo emocional clave para pacientes y familias, especialmente en momentos de enfermedad, hospitalización o recuperación.

Se resaltó que su trabajo diario es una expresión de vocación, empatía y compromiso social.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, expuso que el personal de enfermería representa una de las manifestaciones más humanas del cuidado de la salud, al estar presente con dedicación y cercanía en los momentos más vulnerables de las personas.

Reconoció que su labor contribuye de manera directa a una mejor recuperación de los pacientes y a una estancia hospitalaria más digna.

Por su parte, el secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, reconoció el esfuerzo cotidiano de las enfermeras y enfermeros en clínicas y centros de salud, y destacó que en Ramos Arizpe se ha fortalecido la infraestructura médica, el equipamiento y el abasto de medicamentos, lo que permite que los pacientes reciban atención integral sin gastos adicionales.

Subrayó que el trato digno, con calidad y calidez, es una característica constante del personal de enfermería.

Durante la ceremonia también se destacó el compromiso del Gobierno Municipal con la salud pública, así como la coordinación con autoridades estatales para mejorar servicios, clínicas y hospitales. En ese contexto, se reiteró el respaldo institucional para seguir fortaleciendo las condiciones laborales y operativas del sector salud.

La celebración concluyó con un mensaje de agradecimiento colectivo al personal de enfermería que labora tanto en el municipio como en hospitales y clínicas de Saltillo y la región, reconociendo que muchas y muchos profesionales de Ramos Arizpe llevan su vocación a distintos espacios de atención médica, consolidando su aportación al sistema de salud regional.