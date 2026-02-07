Reconoce Ramos Arizpe a contribuyentes cumplidos

El municipio de Ramos Arizpe realizó el sorteo correspondiente al mes de enero en donde se reconoce el cumplimiento oportuno del impuesto predial

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó este viernes el sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, correspondiente al mes de enero, como parte de las acciones para incentivar el cumplimiento oportuno del impuesto predial entre la población.

El sorteo se llevó a cabo en el marco del programa Mercadito de a Peso Todos por Más y contó con la participación de 14 mil 147 boletos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 13 mil 822.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, la recaudación del impuesto predial durante enero de 2026 mostró un incremento del 25 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que los pagos realizados a través de plataformas digitales crecieron un 40 por ciento, reflejando un mayor uso de herramientas en línea para cumplir con esta contribución.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el pago oportuno del predial permite al municipio contar con mayores recursos para la atención de servicios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana.

Por su parte, el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, precisó que los recursos recaudados se destinan a acciones como mejoramiento de vialidades, alumbrado público, espacios comunitarios y servicios básicos en colonias y ejidos del municipio.

Las personas ganadoras del sorteo correspondiente al mes de enero fueron:

• Sergio Arredondo, colonia Misiones Plus

• Roberto Hernández Figueroa, colonia Ricardo Flores Magón

• Santos Vargas Álvarez, colonia Portal de San Antonio

• Berenice Alejandra López, colonia Piemonte

• María Luisa Herrera, colonia Manantiales

• Judith Rodríguez Gaona, colonia Manantiales

• Verónica Uribe Venegas, colonia Año de Juárez

• Miriam Gómez Herrera, colonia La Encantada

• Angélica María Gatica, colonia Manantiales del Valle

• Luz Marina Zertuche, colonia Nueva Rosita

• María Guadalupe Rodríguez Briones, colonia Manantiales

El Gobierno Municipal informó que las personas que realizaron su pago durante enero y no resultaron ganadoras continuarán participando automáticamente en el sorteo correspondiente al mes de febrero, que se realizará en marzo.