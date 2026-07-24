Reconoce nuevo titular rezago generalizado en SIMAS Torreón

Al asumir la gerencia de SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera destacó que el 100 % de los cárcamos requiere atención urgente y el drenaje presenta graves fallas

A un día de haber asumido la Gerencia General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo aseguró que la problemática del organismo es generalizada, al señalar que “la prioridad es todo”, debido al rezago que enfrenta la infraestructura hidráulica y sanitaria.

El funcionario explicó que durante su primer día de trabajo sostuvo reuniones para conocer las necesidades más urgentes del sistema; sin embargo, dijo que no existe una sola prioridad, ya que las deficiencias abarcan prácticamente toda la ciudad.

“Hoy es el primer día en la oficina. Estaba en una reunión para ver toda la problemática urgente y resulta que la prioridad es todo. Si yo les dijera: vamos a ver qué colonias son las más afectadas, pues me ponen a todo Torreón”, expresó.

Herrera Arroyo indicó que los cárcamos presentan un deterioro crítico, al asegurar que prácticamente el 100 por ciento requiere mantenimiento, tanto en sus sistemas eléctricos como en su estructura, debido a años de falta de atención.

Asimismo, señaló que existe una grave problemática en el sistema de drenaje sanitario, consecuencia del escaso mantenimiento preventivo y correctivo que se ha realizado durante los últimos años. El nuevo gerente informó que actualmente trabaja en un diagnóstico integral de las condiciones del organismo, el cual prevé presentar en un plazo de 15 días.

Explicó que dicho documento permitirá definir las acciones prioritarias para atender la infraestructura más deteriorada. Advirtió que intervenir los cárcamos representará un reto importante, ya que suspender temporalmente la operación de alguno de ellos para realizar trabajos de rehabilitación podría generar complicaciones considerables en el funcionamiento del sistema.