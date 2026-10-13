Reconoce labor del Ejército en aniversario del Plan DN-III-E

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció la vocación de servicio y solidaridad de las Fuerzas Armadas durante la ceremonia

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció la vocación de servicio, solidaridad y entrega de las Fuerzas Armadas durante la ceremonia cívico-militar por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, realizada este 12 de octubre, en la que acompañó al comandante de la XI Región Militar, general de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez.

Durante el acto de izamiento de bandera, el edil agradeció la labor que durante seis décadas han realizado mujeres y hombres del Ejército Mexicano para auxiliar a la población ante desastres naturales y emergencias, mediante acciones de rescate, evacuación, atención médica y distribución de ayuda humanitaria.

Riquelme Solís destacó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para atender situaciones de adversidad y contribuir a la seguridad de las comunidades.

Asimismo, señaló que la coordinación institucional ha permitido a Torreón y La Laguna superar etapas complicadas en materia de seguridad y recuperar la confianza ciudadana.

El alcalde afirmó que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno ha favorecido las condiciones de estabilidad y tranquilidad en la región.

También sostuvo que Torreón se ha consolidado como una ciudad competitiva y atractiva para la inversión, por lo que reiteró su compromiso de mantener la colaboración con las instituciones de seguridad.

Finalmente, expresó su agradecimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México por su compromiso con la población y por arriesgar su integridad para proteger vidas.

En la ceremonia participaron mandos militares y de la Guardia Nacional, así como representantes legislativos y autoridades municipales.