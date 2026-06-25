Reconoce Javier Díaz a jóvenes durante el FUTFEST 2026

Además los campeones recibieron un estímulo económico de 15 mil pesos y la oportunidad de participar en una clínica deportiva con el club Saltillo Soccer.

En una ceremonia realizada en el Biblioparque Norte, como parte de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, el alcalde Javier Díaz González encabezó la premiación de los equipos destacados del Torneo Interprepas 2026. La Universidad Carolina se coronó campeona de la competencia, seguida por la Universidad del Valle de México y el COBAC Juan Francisco Ealy Ortiz.

Además del reconocimiento, los campeones recibieron un estímulo económico de 15 mil pesos y la oportunidad de participar en una clínica deportiva con el club Saltillo Soccer.

Durante su mensaje, el edil resaltó la importancia de impulsar espacios que fomenten el desarrollo integral de las nuevas generaciones, destacando que más de 700 estudiantes de 25 instituciones educativas participaron en esta primera edición de Interprepas “Saltillo Tiene Talento”. El certamen incluyó disciplinas deportivas, culturales y académicas con el propósito de fortalecer la convivencia estudiantil y brindar mayores oportunidades a los jóvenes de nivel medio superior.

Como parte del evento, Javier Díaz entregó también un reconocimiento especial al equipo Saltillo Soccer por conquistar el campeonato de la Liga TDP MX y lograr su ascenso a la Liga Premier. El alcalde destacó que este triunfo representa un hecho histórico para la ciudad, al devolver a Saltillo a los primeros planos del fútbol profesional nacional. La jornada concluyó con una invitación a disfrutar de las actividades del FUTFEST, que continúa ofreciendo entretenimiento deportivo y familiar para los saltillenses.